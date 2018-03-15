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Путин пообещал миссию на Красную планету

Комментариев: 2
Россияне хотят запустить миссию на Марс и Луну.
Путин анонсировал полет на Марс
Путин анонсировал полет на Марс
EPA/UPG

Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в дальнейшем российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса Луны, приводит слова президента России Путина Интерфакс.

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"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - сказал глава государства во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.

Путин добавил, что российская лунная миссия будет отличаться от советской: "Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса".

 

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Теги: Путин, Марс, Россия, луна
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Комментариев (2)
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Peyot    15.03.2018, 15:11
Оценка:  +3
Peyot
Дада на ракетах с коксовыми двигателями мы посмним)))
Глод    15.03.2018, 14:45
Оценка:  +4
Глод
Діду, росіяни на Марс полетіли!
Що усі?
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