Путин пообещал миссию на Красную планету
Россия в 2019 году запустит миссию на Марс, а в дальнейшем российские специалисты постараются осуществить высадки на полюса Луны, приводит слова президента России Путина Интерфакс.
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"Мы сейчас будем там осуществлять беспилотные, а потом и пилотируемые пуски - для исследования дальнего космоса, и лунная программа, затем исследование Марса. Первое - это совсем скоро - в 2019 году мы собираемся запустить в сторону Марса миссию", - сказал глава государства во второй части документального фильма Андрея Кондрашова.
Путин добавил, что российская лунная миссия будет отличаться от советской: "Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что есть основания полагать, что там может быть вода. Там есть чем заниматься, оттуда могут быть начаты исследования других планет, далекого космоса".
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