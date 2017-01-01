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У новых iPhone нашли проблему с беспроводной зарядкой

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Смартфоны просто съезжают с платформы.
iPhone X сползает с зарядки
iPhone X сползает с зарядки

Достаточно положить смартфон на платформу, и он начнёт заряжаться. Но есть одна важная проблема, касающаяся владельцев стеклянных iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

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Apple оснастила заднюю панель флагманов олеофобным покрытием, которое не даёт смартфонам закрепиться на зарядке. И из-за этого устройство попросту соскальзывает с платформы, пока на него поступают уведомления.

На что и указал один из пользователей Reddit. В один момент его iPhone 8 съехал и перестал заряжаться.

Айфон съезжает с зарядки
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Теги: iPhone X, Apple
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