У новых iPhone нашли проблему с беспроводной зарядкой

Смартфоны просто съезжают с платформы.

Достаточно положить смартфон на платформу, и он начнёт заряжаться. Но есть одна важная проблема, касающаяся владельцев стеклянных iPhone 8, 8 Plus и iPhone X.

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Apple оснастила заднюю панель флагманов олеофобным покрытием, которое не даёт смартфонам закрепиться на зарядке. И из-за этого устройство попросту соскальзывает с платформы, пока на него поступают уведомления.

На что и указал один из пользователей Reddit. В один момент его iPhone 8 съехал и перестал заряжаться.