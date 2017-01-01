Google экспериментирует с выдачей поиска с одним результатом

Вместо полной страницы будет выдаваться один результат.

Компания Google приступила к выдаче поиска с одним результатом. Это касается конкретного запроса, калькулятора или конвертера.

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Так, при запросе "время в Киеве" сразу же выдается один ответ. Если человеку необходимо посмотреть на другие источники информации, то он может нажать на соответствующую кнопку. Подобное также касается данных, для вычисления которых необходимо использовать конвертер или калькулятор.

Разработчики Google отмечают, что чаще всего пользователи при подобном роде запросах используют данные с одного ресурса.