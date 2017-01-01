Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Google экспериментирует с выдачей поиска с одним результатом

Комментариев: 0
Вместо полной страницы будет выдаваться один результат.
Google будет выдавать результаты одной строкой
Google будет выдавать результаты одной строкой

Компания Google приступила к выдаче поиска с одним результатом. Это касается конкретного запроса, калькулятора или конвертера.

Читай также: Google поменяет свой поисковик из-за пиратов

Так, при запросе "время в Киеве" сразу же выдается один ответ. Если человеку необходимо посмотреть на другие источники информации, то он может нажать на соответствующую кнопку. Подобное также касается данных, для вычисления которых необходимо использовать конвертер или калькулятор. 

Разработчики Google отмечают, что чаще всего пользователи при подобном роде запросах используют данные с одного ресурса. 

Поделись:
Теги: Google, поиск
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь