Число Пи увековечил Google

Тридцатилетие сегодня празднует День числа Пи.

Раньше праздник отмечали в узких научных кругах, но сегодня о неофициальном событии узнали и те, кто далек от математики.

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Напомнить пользователям сети об юбилее решили в Google, где разработали новый дудл. Он выполнен в виде пирога, что является символом округления числа. Пирог испек известный кондитер и создатель пончиков Cronut® - Доминик Ансель. Продукты для лакомства выложены в виде формулы Пи: окружность поделенная на диаметр. В рецепте, кроме основных ингредиентов, используют: варенье, шоколад, яблоки, корицу.

Праздник в честь математической константы придумал физик Ларри Шоу в 1988 году. Число pi иррациональное и бесконечное число, которое равняется 3,14…

Именно основа числа и послужила поводом праздновать день рождение числа Пи ежегодно именно 14 марта. А вот время празднования - 1:59:26, что совпадает со следующими цифрами числа. Традиционно в этот день почитатели науки съедают кусочек пирога.