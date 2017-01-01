Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Число Пи увековечил Google

Комментариев: 0
Тридцатилетие сегодня празднует День числа Пи.
Число Пи увековечил Google

Раньше праздник отмечали в узких научных кругах, но сегодня о неофициальном событии узнали и те, кто далек от математики.

Читай также: Число Пи хотят отменить

Напомнить пользователям сети об юбилее решили в Google, где разработали новый дудл. Он выполнен в виде пирога, что является символом округления числа. Пирог испек известный кондитер и создатель пончиков Cronut® - Доминик Ансель. Продукты для лакомства выложены в виде формулы Пи: окружность поделенная на диаметр. В рецепте, кроме основных ингредиентов, используют: варенье, шоколад, яблоки, корицу.

Праздник в честь математической константы придумал физик Ларри Шоу в 1988 году. Число pi иррациональное и бесконечное число, которое равняется 3,14…

Именно основа числа и послужила поводом праздновать день рождение числа Пи ежегодно именно 14 марта. А вот время празднования - 1:59:26, что совпадает со следующими цифрами числа. Традиционно в этот день почитатели науки съедают кусочек пирога.

Поделись:
Теги: число Пи, дудл
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь