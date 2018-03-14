Названа дата презентации новых продуктов Apple

На презентации могут показать новый iPhone.

Компания Apple объявила дату ежегодной конференции для разработчиков WWDC 2018. Мероприятие пройдет с 4 по 8 июня 2018 года в Сан-Хосе в McEnery Convention Center в штате Калифорния.

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В рамках мероприятия будут представлены последние версии операционных систем macOS, iOS, watchOS и tvOS, а также ряд новых гаджетов компании.

Отмечается, что среди гостей ожидаются тысячи разработчиков Apple со всего мира. Регистрация участников завершится 22 марта.

В конце февраля стало известно, что корпорация Apple в конце 2018 года планирует выпустить три новых модели iPhone. Это будет смартфон с самой большой диагональю дисплея за все время существования компании, обновленная версия iPhone X и бюджетная версия телефона.

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iPhone с большим дисплеем получил кодовое название D33. Корпус смартфона по величине будет примерно таким же, как у iPhone 8 Plus, но экран увеличится примерно на дюйм из-за дизайна, как у iPhone X. Возможно, устройство выйдет в варианте с двумя сим-картами, однако это еще не окончательное решение производителей.

Также сообщалось, что все будущие модификации iPhone планируют выпускать без кнопки "Домой" (Home). Таким образом смартфон окончательно утратит дизайн, утвержденный создателем Стивом Джобсом.