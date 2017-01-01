Как экономить на электроэнергии? Украинский стартап

О том, как сделать свои траты более рациональными и начать экономить, задумывается каждый. Но не каждый превращает свои мысли в идеи и стартапы! К счастью, есть те, кто с этим отлично справляется.

Ведущий шоу Оттак мастак на телеканале НЛО TV Сержио Куницын рассказывает об одном из таких находчивых: “Как экономить на электроэнергии? Можно выбросить утюг и электрочайник. Или же установить на окна систему разумных жалюзи, которые не только стильные, но и умеют генерировать до 100 киловатт-часов энергии в месяц просто из солнечного света. Автор идеи и первых прототипов – украинец Евгений Эрик. Создавая свой проект, он, прежде всего, хотел спасти планету. Его стартап SolarGaps прошел отбор в престижном акселерате и за свое недолгое существование получил инвестиции в размере $ 1 млн. Это очень крутая штука, которая экономит средства. Знайте наших!“

Еще больше интересных стартапов в шоу Оттак мастак на НЛО TV по будням в 07:40.