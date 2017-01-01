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Для iPhone X создали корпус с "жидким" золотом

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Смартфон имеет рельефную панель необычной формы.
Caviar iPhone X Classic Liquid Gold
Caviar iPhone X Classic Liquid Gold
caviar-phone.ru

Российский бренд Caviar представил очередную люксовую версию смартфона iPhone X. Аппарат представлен в двух вариантах — Classic Gold и Classic Liquid Gold. В обоих случаях задняя панель имеет рельефную форму и покрыта слоем золота 999-й пробы. Начинка смартфонов Apple традиционно остается прежней, меняется лишь внешний вид.

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Обойдется мобильник с "текучим" корпусом в 274 тыс. российских рублей (около $4,8 тыс. по текущему курсу) за версию с 64 ГБ встроенной памяти. 

Напомним, ранее Caviar выпустил iPhone X, посвященный угрозам Путина.

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Теги: Caviar, iPhone X
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