Для iPhone X создали корпус с "жидким" золотом

Смартфон имеет рельефную панель необычной формы.

Российский бренд Caviar представил очередную люксовую версию смартфона iPhone X. Аппарат представлен в двух вариантах — Classic Gold и Classic Liquid Gold. В обоих случаях задняя панель имеет рельефную форму и покрыта слоем золота 999-й пробы. Начинка смартфонов Apple традиционно остается прежней, меняется лишь внешний вид.

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Обойдется мобильник с "текучим" корпусом в 274 тыс. российских рублей (около $4,8 тыс. по текущему курсу) за версию с 64 ГБ встроенной памяти.

Напомним, ранее Caviar выпустил iPhone X, посвященный угрозам Путина.