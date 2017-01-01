Toshiba показала умные очки на Windows

Очки предназначены для инженеров.

Компания Toshiba представила умные очки, предназначенные для инженеров и работников производств. Они работают в паре с подключаемым через провод компактным компьютером с Windows 10, который может выводить на экран гарнитуры документы, инструкции, а также видеозвонки. Носимый модуль с экраном можно закреплять не только на очки, но и, к примеру, на защитную каску, сообщает The Verge.

Читай также: Microsoft тайно готовит свои «умные» очки

Существует уже немало прототипов и даже серийно выпускаемых умных очков. Например, одни из самых известных умных очков Google Glass были представлены еще в 2012 году. Тем не менее, за несколько лет они так и не смогли стать популярными. Многие из таких очков имеют лишь базовые функции, такие, как показ уведомлений и подсказок по маршруту, занимают много места и стоят слишком дорого для массового спроса. Из-за этого некоторые производители стали создавать умные очки, адаптированные для коммерческого использования. Например, летом 2017 года Google представила новую версию Google Glass, предназначенную для использования на производстве, также подобные очки для промышленного применения выпускает Epson.

Читай также: Еще умнее: Google выпустил новую версию «умных очков»

Теперь свои промышленные умные очки AR100 представила японская компания Toshiba. По сути, это носимый модуль с экраном, который можно закрепить не только на очках, но и на защитной каске или головной повязке. На конце модуля установлен экран с диагональю около четверти дюйма и разрешением 640 на 360 пикселей. Помимо этого в очках установлено несколько датчиков, GPS-приемник, камера, микрофон, динамик и индикаторный светодиод.

Носимый модуль работает не сам по себе, а под управлением отдельного вычислительного модуля dynaEdge. В нем установлен процессор Intel Core m5, шесть гигабайт оперативной памяти и аккумулятор, от которого он может работать в течение шести часов. Модуль работает под управлением Windows 10, но разработчики адаптировали интерфейс операционной системы для работы с небольшим экраном. Пользователь может управлять очками через кнопки на вычислительном модуле, или через сами очки, делая жесты на их сенсорной поверхности или произнося голосовые команды.

Читай также: Google раскрыл тайну внутреннего устройства «умных» очков

С помощью очков можно просматривать документы, к примеру инструкции по сборке или справочник. Помимо этого через них можно связываться с другими пользователями по аудио или видеосвязи. Например, работник может транслировать оператору изображение рабочего места, а оператор в реальном режиме сможет нарисовать на изображении или видео инструкции или выделить нужную деталь.

Стоит отметить, что выбор Windows в качестве операционной системы для вычислительного модуля выгодно отличает очки Toshiba — покупатели смогут использовать уже имеющееся программное обеспечение, в то время как промышленные умные очки других производителей обычно работают в паре со смартфоном, что ограничивает их возможности по запуску софта и нередко требует написания нужных приложений с нуля.

Комплект из носимого и вычислительного модулей будет продаваться за 1899 долларов. О сроках начала продаж компания не сообщает.