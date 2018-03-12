В Google Play нашли майнер, который добывал криптовалюту разработчику

Вместо майнинга для владельца, программа добывала крипту мошенникам.

Специалисты ESET обнаружили в Google Play приложение, которое использует очень смелую схему: обещая майнить криптовалюту для пользователя, на самом деле оно не добывает для него ни копейки. Все ресурсы смартфона направляются на майнинг для мошенников.

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Эксперты сообщают, что в сентябре 2017 года в Google Play появилось приложение Monero Miner (XMR) от разработчика My Portable Software. Программа обещала добывать криптовалюту Monero в мобильном браузере, причем сумма намайненных XMR отображалась в специальном окне.

В отличие от многих лжемайнеров, Monero Miner действительно добывал криптовалюту, однако все средства поступали разработчику, вне зависимости от того, какой адрес кошелька указывал пользователь при настройке приложения.

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Приложение уже успели себе установить около 50 000 пользователей, после чего майнер был удален из Google Play.

Эксперты предупреждают о том, что сейчас в сети существует огромное количество приложений, которые скрывают функцию майнинга от пользователя, чтобы скрыто добывать криптовалюту. Другие приложения, как оказалось, специально разрабатываются для обмана начинающих майнеров.