Представлен смартфон Honor 7C с 5,99" экраном

Смартфон будет стоить около $142.

Принадлежащий Huawei бренд Honor анонсировал новый доступный смартфон Honor 7C с полноэкранным дизайном и функцией распознавания лиц.

Читай также: Huawei представила безрамочный Honor V10

Новинка имеет приятный полноэкранный дизайн с 5,99“ дисплеем FullView с разрешением 1440x720 пикселей, соотношением сторон 18:9 и слегка изогнутым 2.5D стеклом лицевой панели. В её основе лежит мобильная платформа Snapdragon 450 с 8-ядерным процессором с частотой до 1,8 ГГц и графическим ускорителем Adreno 506, а объём ОЗУ смартфона в зависимости от версии составляет 3 или 4 Гбайт при 32 или 64 Гбайт расширяемой флеш-памяти.

Honor 7C оснащается сдвоенной тыльной камерой с основным 13 Мп датчиком с диафрагмой f/2.2 и 2 Мп сенсором глубины и фронтальной 8 Мп камеры, которая задействована, в том числе, и в функции распознавания лиц. А помимо этого за безопасность хранимых в смартфоне данных отвечает сканер отпечатков пальцев на тыльной панели.

Читай также: Huawei анонсировала выпуск конкурента iPhone

В смартфоне установлена операционная система Android 8.0 Oreo с надстройкой EMUI 8.0. В нём предусмотрены Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS с GLONASS и аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Но самое интересное - эта цена Honor 7C, который при приятном безрамочном дизайне и модной функции распознавания лиц будет продаваться всего за 899 и 1299 юаней ($142 и $205) за версии с 3/32 и 4/64 Гбайт памяти.