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Обнаружен компьютерный вирус, который нельзя уничтожить

Комментариев: 2
Специалисты считают, что вирус создан государственным агентством.
Вирус заражает роутеры
Вирус заражает роутеры

Вирус Slingshot, способный заражать маршрутизаторы персональных компьютеров с помощью многоуровневых атак обнаружили специалисты Лаборатории Касперского. Новая вредоносная программа нацелена на роутеры. Об этом говорится в блоге компании.

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В результате опасная для системы информация распространяется быстрее. Все усугубляется тем, что вирус распространяется сразу на несколько устройств.

Вирус оказался очень «живучим» и заменяет библиотеку специально созданной копией, загружает зараженные компоненты, а затем запускает процесс атаки на компьютерах.

Программа не только способна украсть любую информацию, хранящуюся в цифровом виде, включая сетевой трафик, скриншоты и пароли. Она также тщательно следит за собственной сохранностью и бесперебойной работой: к примеру, чтобы отвлечь от себя любые подозрения, вирус самостоятельно инициирует проверки безопасности компьютера.

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Из-за наличия сложных функций исследователи предположили, что Slingshot создан государственным агентством. В коде вируса обнаружили подсказки, которые указывают на англичан, но достоверных сведений нет. 

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Теги: компьютерный вирус, заражение
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Комментариев (2)
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хакер  (аноним)  12.03.2018, 14:32
Оценка:  -1
хакер
опять Россия и Путин? )
OttoOtto    12.03.2018, 14:58
Оценка:  +3
OttoOtto
Долбень, ты хоть статью дочитай.
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