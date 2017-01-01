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Google выпустила новый Android для разработчиков

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Android P доступен для скачивания.
Android P доступен для разработчиков
Android P доступен для разработчиков

Компания Google представила первое превью следующего поколения мобильной платформы Android для разработчиков. Тестовая версия Android P доступна для смартфонов Pixel, Pixel XL Pixel 2 и Pixel 2 XL.

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Стабильный релиз ожидается в третьем квартале 2018 года. Второе превью вместе с бета-версией Android станет доступно в мае, третье превью с финальными API — в июне, а превью 4 или релиз-кандидат — в июле. Финальное пятое превью ожидается в третьем квартале, незадолго до релиза.

Как и ожидалось, Android P приносит поддержку вырезов дисплея в стиле iPhone X, включая перенос часов в левую часть навигационной панели. Также отмечается позиционирование в помещениях с использованием Wi-Fi RTT (Round‑Trip‑Time), расширенные возможности для сообщений, включая миниатюры и быстрые ответы, поддержку одновременного приема сигнала от двух и более камер, видео HDR VP9, сжатие изображений HEIF, и так далее.

Что нового в Android P
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Теги: Android P, Google
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