Google выпустила новый Android для разработчиков

Android P доступен для скачивания.

Компания Google представила первое превью следующего поколения мобильной платформы Android для разработчиков. Тестовая версия Android P доступна для смартфонов Pixel, Pixel XL Pixel 2 и Pixel 2 XL.

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Стабильный релиз ожидается в третьем квартале 2018 года. Второе превью вместе с бета-версией Android станет доступно в мае, третье превью с финальными API — в июне, а превью 4 или релиз-кандидат — в июле. Финальное пятое превью ожидается в третьем квартале, незадолго до релиза.

Как и ожидалось, Android P приносит поддержку вырезов дисплея в стиле iPhone X, включая перенос часов в левую часть навигационной панели. Также отмечается позиционирование в помещениях с использованием Wi-Fi RTT (Round‑Trip‑Time), расширенные возможности для сообщений, включая миниатюры и быстрые ответы, поддержку одновременного приема сигнала от двух и более камер, видео HDR VP9, сжатие изображений HEIF, и так далее.