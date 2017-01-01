В Сети появилось видео шутера Call of Duty: Black Ops 4

Игру официально анонсируют в мае.

На днях по Сети начали гулять слухи о том, что новая часть Call of Duty, запланированная к релизу в этом году, называется Black Ops 4 (стилизовано разработчиками под IIII). Как известно, слухи и сплетни на пустом месте не появляются, поэтому вчера поздно вечером Activision решила не томить публику ожиданием и просто опубликовала анонсирующий видеоролик-тизер, в котором нас призывают "Забыть то, что мы знали".

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Информации о грядущей игре пока нет, придётся ждать 17 мая — именно тогда Black Ops 4 будет полностью представлена широкой общественности. За разработку отвечает Treyarch.

Несмотря на то, что проект ещё не представлен, точная дата его выхода уже известна: 12 октября на PC и консолях текущего поколения.