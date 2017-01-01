Samsung запатентовал гибрид планшета и смартфона
Южнокорейский производитель техники уже проектируют инновационное устройство для массового пользования.
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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) опубликовало очередной патент компании Самсунг, связанный с разработками в области мобильных девайсов.
Регистрационное объявление на новейшую разработку с рабочим названием "Устройство с дисплеем" (Display device) уже подано в бюро патентов.
Документ носит лаконичное название Display device ("Устройство с дисплеем").
Документ называется "Устройство с дисплеем", а сама претензия на патент была подана еще в конце позапрошлого 2016 г., но сам продукт был зарегистрирован только сейчас.
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Южнокорейская компания описывает дизайн портативного устройства со складной конструкцией. По задумке Самсунг, юзеры смогут работать с гаджетом в режиме телефона и в режиме мини-планшета. Кроме этого он будет оборудован камерой и портом Micro-USB.
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