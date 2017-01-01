В Сети появилось видео с угловой фронтальной камерой Xiaomi Mi Mix 2S

Ролик выложили китайские инсайдеры.

В Сети опубликовали второй видеоролик с участием нового смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, в котором нам, наконец, демонстрируют верхнюю часть устройства.

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Как и предполагалось, фронтальная камера помещена в правый верхний угол, а экран имеет небольшой вырез в этой области.

Напомним, не так давно мы выкладывали еще один видеоролик, в котором нам показывали нижнюю часть Xiaomi Mi Mix 2S, а также некоторые жесты системы управления.