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В Сети появилось видео с угловой фронтальной камерой Xiaomi Mi Mix 2S

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Ролик выложили китайские инсайдеры.
Xiaomi Mi Mix 2s
Xiaomi Mi Mix 2s

В Сети опубликовали второй видеоролик с участием нового смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, в котором нам, наконец, демонстрируют верхнюю часть устройства.

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Как и предполагалось, фронтальная камера помещена в правый верхний угол, а экран имеет небольшой вырез в этой области.

Напомним, не так давно мы выкладывали еще один видеоролик, в котором нам показывали нижнюю часть Xiaomi Mi Mix 2S, а также некоторые жесты системы управления.

Утечка Xiaomi Mi Mix 2s
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