В Сети появилось видео с угловой фронтальной камерой Xiaomi Mi Mix 2S
Ролик выложили китайские инсайдеры.
В Сети опубликовали второй видеоролик с участием нового смартфона Xiaomi Mi Mix 2S, в котором нам, наконец, демонстрируют верхнюю часть устройства.
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Как и предполагалось, фронтальная камера помещена в правый верхний угол, а экран имеет небольшой вырез в этой области.
Напомним, не так давно мы выкладывали еще один видеоролик, в котором нам показывали нижнюю часть Xiaomi Mi Mix 2S, а также некоторые жесты системы управления.
Утечка Xiaomi Mi Mix 2s
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