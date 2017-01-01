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Ультиматум Путина: Выпущен золотой iPhone X с ракетой

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iPhone X с названием Putin Ultimatum выпустили после послания президента РФ.
Putin Ultimatum
Putin Ultimatum

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила новую модификацию нового флагманского смартфона Apple. Новый вариант iPhone X с названием Putin Ultimatum создан по мотивам недавнего послания Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.

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Тогда Путин представил новую крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой, для которой президент попросил придумать название. Caviar решила предложить свой вариант - Ультиматум.

В отделке iPhone X Putin Ultimatum используется композитный камень Космос, закаленный титан и элементы, покрытые золотом. Всё это формирует изображение летящей ракеты , оставляющей позади себя золотой след. Также корпус украшает объемный портрет Путина с двойным золотым покрытием.

Модель iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущена ограниченным тиражом из 99 экземпляров. 

Ранее компания выпустила iPhone X с золотым профилем Путина.

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Теги: Caviar, iPhone X, Путин
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