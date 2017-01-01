Ультиматум Путина: Выпущен золотой iPhone X с ракетой

iPhone X с названием Putin Ultimatum выпустили после послания президента РФ.

Российский производитель люксовых смартфонов Caviar, известный своими экстравагантными версиями iPhone, представила новую модификацию нового флагманского смартфона Apple. Новый вариант iPhone X с названием Putin Ultimatum создан по мотивам недавнего послания Владимира Путина к Федеральному собранию РФ.

Читай также: Путина закатали в золото: Россиянам предлагают купить iPhone c президентом

Тогда Путин представил новую крылатую ракету неограниченной дальности с ядерной энергоустановкой, для которой президент попросил придумать название. Caviar решила предложить свой вариант - Ультиматум.

В отделке iPhone X Putin Ultimatum используется композитный камень Космос, закаленный титан и элементы, покрытые золотом. Всё это формирует изображение летящей ракеты , оставляющей позади себя золотой след. Также корпус украшает объемный портрет Путина с двойным золотым покрытием.

Модель iPhone X Caviar Putin Ultimatum выпущена ограниченным тиражом из 99 экземпляров.

Ранее компания выпустила iPhone X с золотым профилем Путина.