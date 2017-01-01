В Instagram появятся видеозвонки

Сервис тестирует новую функцию.

Instagram — одна из самых популярных социальных сетей в мире. При этом она сильно отличается от остальных, так как в первую очередь это всё же не социальная сеть в чистом виде, а сервис для публикации фотографий.

Иконки видеозвонков

Читай также: Instagram запустил онлайн-трансляции и исчезающие фото и видео

Однако постепенно Instagram обрастает дополнительными возможностями и функциями. Как сообщается, вскоре в сервисе может появиться возможность совершать звонки, включая видеозвонки. На это указывают значки, которые можно обнаружить, распаковав файл apk.

Более того, соответствующие слухи появлялись ещё в январе, но тогда доказательства были мене убедительными. Учитывая оба факта, можно практически с полной уверенностью говорить о том, что вскоре в Instagram появится возможность звонить друг другу, что сделает этот сервис ещё более универсальным. Правда, вряд ли можно с полной уверенностью говорить, что эти возможности нужны Instagram.