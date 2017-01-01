Samsung выпустит защищенный смартфон Galaxy Xcover 5

Смартфон защищен от влаги, пыли и низких температур.

В марте прошлого года компания Samsung выпустила прочный смартфон под названием Galaxy Xcover 4. А теперь она готовит к выходу его преемника.

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Редактор портала Winfuture Роланд Квандт, на которого ссылается GSMArena, опубликовал фото нового защищённого смартфона Samsung. И это не Samsung Galaxy S9 Active, как можно было бы подумать, а Galaxy Xcover 5.

О новинке пока ничего неизвестно, за исключением того, что она будет облачена в корпус из прочного пластика и получит основную камеру со вспышкой из трёх светодиодов. Скорее всего, Samsung Galaxy Xcover 5, как и предшественник, будет защищён от различных внешний воздействий (пыли, влаги, вибрации, ударов, высоких и низких температур) по стандартам MIL-STD-810G и IP68.