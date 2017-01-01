На Луне хотят запустить 4G-связь

Проект поможет управлять луноходами.

Nokia создаст сеть 4G прямо на Луне. В реализации идеи поможет PT Scientists, которая доставит необходимое оборудование на спутник Земли.

Читай также: Луну хотят превратить в большую батарейку

Сеть будет стримить видео и передавать другие данные в центр управления миссией в Берлине. А также она поможет управлять двумя луноходами Audi, которые посетят место высадки астронавтов Апполона-17 на Луну в 1972 году.

Работа телекоммуникационного оборудования будет напрямую зависеть от солнечной энергии. Поэтому задача ученых - сделать технику максимально эффективной.

Что ещё интересно, для запуска оборудования будет использована ракета компании SpaceX Илона Маска.