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На МКС отправят летающего робота

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Робот будет иметь искусственный интеллект.
Робот CIMON
Робот CIMON

На Международную космическую станцию отправят робота с искусственным интеллектом Watson от IBM. Это будет Crew Interactive Mobile Companion (Интерактивный мобильный помощник для команды). Или сокращенно CIMON.

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CIMON размером с медицинбол и весит около 5 кг. Он сделан из пластика и металла и создан исключительно с помощью 3D-печати.

Впервые CIMON был задуман в августе 2016 году. Компания Airbus работала с немецким астронавтом Александром Герстом, который тренировал CIMON распознавать свой голос.

После завершения тестирования Герст возьмет ИИ с собой в космос, где тот поможет ему в трех опытах: проведет эксперименты с кристаллами, астронавт и ИИ будут вместе складывать кубик Рубика, а также проводить сложный медицинский эксперимент, в ходе которого CIMON будет исполнять роль летающей камеры.

CIMON будет помогать астронавтам
CIMON будет помогать астронавтам

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В своем первом путешествии в космос у CIMON будет только несколько характеристик, но разработчики надеются, что в будущем летающий ИИ сможет составить компанию астронавтам во время экспедиций в глубокий космос и стать им верным помощником. Первый запуск CIMON на МКС может состояться уже в следующем месяце.

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Теги: робот, МКС
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