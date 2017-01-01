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Apple призналась в использовании серверов Google

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Данные iCloud хранились на серверах Google Cloud Storage.
iСloud использует сервера Google
iСloud использует сервера Google

Из нового документа следует, что Apple размещает облачное хранилище iCloud на серверах Google Cloud Storage. Ранее указывалось, что компания использует мощности Microsoft Azure, но теперь он не упоминается - зато появилось решение от Google.

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По некоторым данным, iCloud базируется на серверах Google еще с 2016 года, однако официально Apple подтвердила это лишь сейчас. Отмечается, что купертинская компания использует сторонние серверы исключительно для хранения объектов - вроде фотографий и видео пользователей.

Также упоминается работа с сервисом Amazon S3. Изданию CNBC пока не удалось получить комментарий от Apple.

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iCloud - облачный сервис от Apple, который также доступен на других платформах. По умолчанию доступно 5 ГБ для создания резервных копий, создания медиатеки и хранения файлов. На платной основе пользователям предлагается больший объем пространства.

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Теги: Apple, iCloud, Google
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