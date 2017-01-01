Samsung представила смартфоны Galaxy S9 и S9 Plus

Продажи начнутся в марте.

Корпорация Samsung представила новые Galaxy S9 и S9 Plus.

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Стандартная версия устройства получила 5,8-дюймовый экран с разрешением 2960x1440 точек. Одним из отличий от прошлого поколения Galaxy стало расположение сканера отпечатка пальцев — теперь он находится под камерой. В остальном аппарат выглядит в точности как и Galaxy S8. Plus-версия получила 6,2-дюймовый экран с таким же разрешением.

Оба аппарата оснастили восьмиядерным процессором Exynos 9810. Младшая версия имеет четыре гигабайта оперативной памяти, старшая — шесть. Также смартфоны получили основную камеру с двойной диафрагмой (f/1.5-f/2.4) и оптической стабилизацией. Однако S9 Plus имеет дополнительную широкоугольную камеру.

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Также Samsung показала технологию селфимодзи - аналог Animoji от Apple. Благодаря этому можно создавать эмоджи, похожие на реальных людей и отправлять видеосообщения.

Продажи Samsung Galaxy S9 начнутся в марте 2018 года.