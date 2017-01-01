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Пауэрбанк загорелся в ручной клади пассажира самолета

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Инцидент произошел в Китае.
Пауэрбанк загорелся в сумке пассажира
Пауэрбанк загорелся в сумке пассажира

В ручной клади одного из пассажиров авиакомпании China Southern Airlines загорелся пауэрбанк, сообщает ресурс Channelnewsasia.com. Инцидент случился, когда самолет еще находился на земле: происходила посадка пассажиров.

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Пауэрбанк горел открытым пламенем, но его удалось быстро потушить водой. Сообщается, что в результате происшествия никто не пострадал. Рейс Гуанчжоу — Шанхай задержали на три часа, потому как пришлось готовить другой лайнер. По предварительным данным, пауэрбанк находился в состоянии покоя: он не заряжал гаджет.

На борту пассажирского самолета загорелся пауэрбанк
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Также иногда случаются возгорания аккумуляторов в смартфонах, причем несколько таких инцидентов произошло, когда самолет уже находился в воздухе. Обычно все заканчивается благополучно.

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) запрещает перевозить смартфоны, ноутбуки, пауэрбанки и другие устройства с литий-ионными и литий-металлическими аккумуляторами для сдачи в багажное отделение, но допускается их перевозка в ручной клади.

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Теги: видео, самолет, пауэрбанк
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