Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Xiaomi готовит новую версию фитнес-браслета

Комментариев: 0
Mi Band 3 будет потреблять меньше энергии.
Браслет будет экономнее
Браслет будет экономнее

Компаний Xiaomi готовит к выходу фитнес-трекер Mi Band 3, который будет потреблять еще меньше энергии.

Читай также: Компания Doppel анонсировала выпуск браслета, изменяющего настроение пользователя

Устройство с модельным номером XMSH05HM прошло сертификацию в Bluetooth SIG, пишет Tech Radar. 

Из спецификаций устройства можно понять, что браслет будет оборудован Bluetooth 4.2LE с пониженным электропотреблением. По некоторым данным, гаджет могут представить на конференции MWC, которая будет проходить в Барселоне в период с 25 февраля по 1 марта.

За производство гаджета, по документам, отвечает компания Anhui Huami Information Technology Co. Ltd. Именно этот производитель, дочернее подразделение Xiaomi, создал и первое, и второе поколения популярного фитнес-трекера.

Читай также: Lenovo представила гибкий смартфон-браслет

Ожидается, что новинка сможет похвастаться OLED-экраном, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, акселерометром, счетчиком калорий, датчиком сердечного ритма и другими сенсорами. Однако, пока нет информации о цене устройства, а также о его внешнем облике.

Поделись:
Теги: Xiaomi, браслет
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама

Мпорт

Больше статей
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Внутри ТЕХНО

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь