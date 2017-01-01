Xiaomi готовит новую версию фитнес-браслета
Компаний Xiaomi готовит к выходу фитнес-трекер Mi Band 3, который будет потреблять еще меньше энергии.
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Устройство с модельным номером XMSH05HM прошло сертификацию в Bluetooth SIG, пишет Tech Radar.
Из спецификаций устройства можно понять, что браслет будет оборудован Bluetooth 4.2LE с пониженным электропотреблением. По некоторым данным, гаджет могут представить на конференции MWC, которая будет проходить в Барселоне в период с 25 февраля по 1 марта.
За производство гаджета, по документам, отвечает компания Anhui Huami Information Technology Co. Ltd. Именно этот производитель, дочернее подразделение Xiaomi, создал и первое, и второе поколения популярного фитнес-трекера.
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Ожидается, что новинка сможет похвастаться OLED-экраном, защитой от воды и пыли по стандарту IP68, акселерометром, счетчиком калорий, датчиком сердечного ритма и другими сенсорами. Однако, пока нет информации о цене устройства, а также о его внешнем облике.
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