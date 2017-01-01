Теперь без перезагрузок: Intel выпустила новый патч для процессоров

Патч закрывает уязвимость Meltdown и Spectre.

Компания Intel выпустила новый патч, закрывающий уязвимости в процессорах компании, которые позволяют хакерам осуществлять атаки и получать доступ ко всем данным пользователей, включая пароли.

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Как пишет The Verge, новый патч предназначен для чипов 6, 7 и 8 поколений Intel Core i на архитектуре Kaby Lake, Coffee Lake и Skylake, Core X, а также серверных процессоров Xeon Scalable и Xeon D. Обновление будет распространяться в виде прошивок от OEM-производителей.

Напомним, ранее Intel уже выпустила патч, исправляющий уязвимости чипов, однако вскоре выяснилось, что его установка на ПК и серверы, работающие под управлением самых разных моделей процессоров, чревата частыми перезагрузками и нестабильной работой. В компании пообещали исправить допущенные ошибки и призвали пользователей повременить с установкой неудачного обновления.

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В конце января глава компании Брайан Кржанич заявил, что Intel до конца текущего года выпустит новые процессоры, которые получат аппаратную защиту от атак Meltdown и Spectre.

Кроме Intel, с проблемами после выпуска обновлений для исправления уязвимостей столкнулись компании Microsoft и AMD. Так, после установки обновлений Windows на ПК с устаревшими чипами AMD устройства переставали загружаться и выдавали "синий экран смерти". В результате Microsoft приостановила распространение обновлений и пообещала исправить проблему, обвинив в ней AMD, которая предоставила неверную документацию на свои процессоры.