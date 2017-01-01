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Для интернета вещей создают новый стандарт симок

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iSIM будет совмещать в себе несколько устройств.
Сравнение SIM
Сравнение SIM

Компания ARM нашла решение одной из главных проблем массового распространения устройств IoT (Internet of Things или “интернет вещей“) - как обеспечить все устройства связью. В этом поможет новый стандарт iSIM.

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Под категорию IoT попадают устройства для “умного дома“, камеры наблюдения, датчики движения, колонки и любые другие маленькие гаджеты. ARM предлагает готовое решение для производителей IoT-устройств — чип с модулем связи, системой безопасности и процессором для обработки информации. В современных решениях эти три модуля подключаются на плату по отдельности и занимают много места. Даже модуль виртуальной eSIM-карты занимает на плате 5×6 мм, тогда как чип нового стандарта iSIM имеет размеры меньше одного миллиметра.

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Новый стандарт поможет упростить и удешевить производство IoT-устройств для компаний и облегчить процесс их установки и настройки. Также для таких устройств важно низкое энергопотребление, что не может обеспечить современная мобильная связь или Wi-Fi.

Компания ARM сама не занимается производством чипов, поэтому она разослала проект iSIM своим партнерам. Они ждут появления первых устройств с этим стандартом до конца года. А к 2035 году планирует выпустить уже триллион устройств с iSIM.

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Теги: интернет вещей, SIM
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