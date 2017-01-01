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США хотят запустить свой аналог МКС

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Модули автономных станций хотят использовать вместо МКС .
Проект космической станции
Проект космической станции

Американская Bigelow Aerospace намерена запустить несколько полностью автономных космических станций. Об этом сообщается на сайте Bigelow Aerospace.

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Компания работает над двумя обитаемыми модулями — B330-1 и B330-2. Они будут готовы к запуску в 2021 году.

Bigelow Aerospace активизировала работу над своими модулями на фоне отказа президента США Дональда Трампа финансировать МКС после 2024 года и сосредоточиться на коммерческих проектах орбитальных станций.

Как отмечает CNBC, основатель компании Роберт Бигелоу приветствовал это решение, отметив, что его компания пока не разговаривала с администрацией Трампа, но открыта для обсуждения.

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После B330-1 и B330-2 компания планирует запуск модуля Olympus. Он в два раза больше действующего обитаемого модуля МКС и потребует ракеты-носителя грузоподъемностью до 80 тонн. У Bigelow есть контракты с ULA и SpaceX, при этом Бигелоу не раскрыл деталей, каким образом компания планирует осуществлять запуски B330-1 и B330-2 и других станций, добавляет CNBC.

В 2016 году Bigelow запустила к МКС обитаемый модуль, чтобы проверить его работоспособность. Тест рассчитан на два года.

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Теги: США, космос
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