Samsung патентует управляемый глазами дрон

Беспилотник понимает жесты и движение глаз.

Издание LetsGoDigital нашло описание нового патента Samsung. В документе идет речь о летательном аппарате, который управляется при помощи жестов либо движения глаз пользователя. Сообщается, что у девайса четыре винта на каждом углу.

Патент Samsung

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Квадрокоптер может быть оснащен камерой и датчиками для распознавания жестов. Система способна понимать движения головой, руками и пальцами в реальном времени. Также указано, что глазами можно задавать скорость и направление полета.

Патент Samsung

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Дрон оснащен всеми стандартными модулями: на борту у него есть GPS, Wi-Fi, гироскоп, датчик движения, акселерометр и так далее. Вместе с этим квадрокоптер предлагается оборудовать дисплеем.