Xiaomi готовит геймерский смартфон

Смартфон появится в мае.

Китайский производитель решил не отставать от компании Razer и выпустить собственный геймерский смартфон. Более того, Xiaomi создала суббренд Black Shark, который будет заниматься исключительно аксессуарами, заточенными под поклонников игр различных жанров.

Читай также: Играть по-богатому: 14 геймерских девайсов для миллионера

Подобные подразделения есть у таких Asus, в лице Republic of Gamers и Dell в виде бренда Alienware.

Из скудной информации, которая есть на сегодняшний день и связана с брендом Black Shark, лишь фотография в официальном аккаунте Weibo.

Предположительно на снимке тот самый игровой смартфон с потом USB Type-C и такими знакомыми салатовыми цветами (прости, Razer).

Читай также: Razer показала док-станцию в виде ноутбука для своего телефона

Близкие к Xiaomi источники уверяют, что компания готовит инновационную систему охлаждения для игровых устройств. Учитывая, что геймерский смартфон получит топовое железо и будет работать на нагрузках близких к критическим, переосмысление системы охлаждения точно не помешает.

Релиз мистического геймерского смарфтона от Xiaomi, если верить единственному снимку, состоится в мае 2018 года. Стоимость новинки также неизвестна.