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Xiaomi готовит геймерский смартфон

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Смартфон появится в мае.
Black Shark может выйти в мае
Black Shark может выйти в мае

Китайский производитель решил не отставать от компании Razer и выпустить собственный геймерский смартфон. Более того, Xiaomi создала суббренд Black Shark, который будет заниматься исключительно аксессуарами, заточенными под поклонников игр различных жанров.

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Подобные подразделения есть у таких Asus, в лице Republic of Gamers и Dell в виде бренда Alienware.

Из скудной информации, которая есть на сегодняшний день и связана с брендом Black Shark, лишь фотография в официальном аккаунте Weibo.

Предположительно на снимке тот самый игровой смартфон с потом USB Type-C и такими знакомыми салатовыми цветами (прости, Razer).

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Близкие к Xiaomi источники уверяют, что компания готовит инновационную систему охлаждения для игровых устройств. Учитывая, что геймерский смартфон получит топовое железо и будет работать на нагрузках близких к критическим, переосмысление системы охлаждения точно не помешает.

Релиз мистического геймерского смарфтона от Xiaomi, если верить единственному снимку, состоится в мае 2018 года. Стоимость новинки также неизвестна.

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Теги: Xiaomi, смартфон
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