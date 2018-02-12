Falcon Heavy кроме автомобиля отправила в космос секретный груз

Оказывается, ракета вывела еще один груз, который был спрятан внутри автомобиля.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy отправила в космос второй, секретный груз, о котором практически никто не знал. Внутри красного кабриолета Tesla спрятан небольшой объект, призванный служить в течение миллионов (а возможно, и миллиардов) лет, даже находясь в таких экстремальных условиях, как космическое пространство или поверхность каких-нибудь далеких планетарных тел.

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Устройство называется Arch (читается как “арк“) и представляет собой крошечный носитель, предназначенный для долговременного хранения данных. В нем содержатся целые библиотеки информации, закодированной внутри небольшого диска из кристалла кварца, размером не больше обычной монетки.

Подобные арки “могут сохранять и распространять знания человечества через пространство и время, передавая их будущим поколениям“, отмечают в калифорнийской некоммерческой организации Arch Mission Foundation, стоящей за созданием данной технологии.

Диски Arch

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Арк выглядит как существенно уменьшенный в размерах DVD- или Blu-ray-диск, однако его потенциал несравнимо превосходит оба эти носителя, как и любого другого оптического носителя, который все еще может иметься у вас дома. Саму технологию разработал Петр Казанский из Саутгемптонского университета, и благодаря ей на таком крошечном диске можно хранить до 360 терабайт информации, что примерно эквивалентно 7000 Blu-ray-дискам.

Но что еще больше впечатляет, так это долговременность такого носителя. Как указывает Arch Mission Foundation, диски Arch 1.1 и Arch 1.2 обладают самым долговременным жизненным циклом среди всех когда-либо создававшихся носителей. Благодаря технологии «пятимерного хранилища», реализованного за счет лазерной наногравировки внутри кварцевого стекла, они теоретически способны оставаться работоспособными до 14 миллиардов лет.

Диск Arch 1.2, получивший название Solar Library (Солнечная библиотека), в настоящий момент путешествует через космическое пространство внутри родстера Илона Маска со скоростью около 12 908 километров в час. Носитель содержит цикл “Основание“, состоящий из семи научно-фантастических романов Айзека Азимова, в которых основная идея сосредоточена вокруг концепции сохранения человеческих знаний и культуры внутри большой и не прощающей ошибок Вселенной. Миссия Илона Маска отлично соответствует целям разработчиков Arch, поэтому диск было решено запустить именно с Falcon Heavy, даже несмотря на высокий риск неудачного запуска.

Диски Arch

“Солнечная библиотека будет кружить вокруг Солнца в течение миллиардов лет“, - комментирует соучредитель организации Arch Mission Foundation Нова Спивак.

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“Думайте об этом как о кольце знаний вокруг Солнца. Это лишь первый шаг эпического проекта человечества по разработке, кодированию и распространению информации по всей Солнечной системе и за ее пределы“.

Два запуска аналогичных дисков с “лунной“ и “марсианской“ библиотеками запланированы на 2020 и 2030 год соответственно. Их задачей будет сохранение резервных копий знаний человечества о Марсе и Луне, с перспективой на то, что будущие колонисты Красной планеты смогут их когда-нибудь поймать и использовать для “засева“ первого местного марсианского интернета. Если это звучит амбициозно, то самая ключевая цель проекта покажется вам еще более фантастической.

“Рано или поздно все космические библиотеки Арк объединятся в децентрализованную сеть передачи данных, которая распространится на всю Солнечную систему. Благодаря этому люди смогут оперативно делиться и получать новую информацию внутри нашей системы, а в перспективе развития и расширения – и за ее пределами“, - добавил Спивак.