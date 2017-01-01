Гарантия без компромиссов: обзор накопителя Samsung SSD 860

Samsung представил твердотельные SSD-накопители нового поколения. И хоть прошлая серия и так была лидером в этом сегменте и, казалось бы, вполне устраивала пользователей, производитель решил не стоять на месте и сделать новую версию еще быстрее, надежнее и производительнее. Мы протестировали SSD 860 EVO на 500 ГБ и делимся своими впечатлениями.

SSD-накопители сегодня являются неотъемлемой частью работы любого ПК – будь то современный ноутбук для бытовых задач или мощный компьютер для профессионального использования или игр. Твердотельные накопители призваны оптимизировать работу, сделать ее быстрой и комфортной. Часто SSD может буквально вернуть к жизни старый компьютер, который пользователь уже планировал списать со счетов. С новым твердотельным накопителем работать станет быстрее, удобнее и приятнее. Учитывая такое влияние на функционирование ПК, к выбору SSD стоит подходить с не меньшей серьезностью, чем к покупке самого компьютера.

Новая линейка накопителей Samsung SSD 860

Один из оптимальных вариантов, на которые стоит обратить внимание – новинка от Samsung. Линейка SSD 860 только вышла на рынок и, судя по показателям, она, как и ее предшественник – серия SSD 850, сможет стать лидером в этом сегменте и попасть в топы среди накопителей с интерфейсом SATA.

Говоря о SATA, стоит отметить, что многие SSD выпускаются сегодня в формате M.2, но по-прежнему остаются дорогостоящими и менее популярными, чем привычные SATA. Поэтому SATA не теряют своей актуальности и остаются востребованными.

SSD 860 представлен в двух вариантах: профессиональной PRO и более бюджетной версии EVO. По своим показателям они не многим отличаются друг от друга. Разница в том, что линейка PRO рассчитана на профессиональное пользование – для тех, кто работает с большим количеством информации и использует ультрасовременные мощные устройства.

В серии PRO скорость записи – до 530 МБ/с, а чтения – до 560 МБ/с. EVO уступает совсем немного – до 520 МБ/с скорость записи и до 550 МБ/с скорость чтения.

860 EVO Samsung выпускает во всех удобных форматах: это не только 2,5 дюймовый, но и M.2, а также mSATA. Во всех них для передачи данных используют канал SATA с пропускной способностью 6 Гб/c. Модели mSATA существуют объемом 250 ГБ, 500 ГБ и 1 ТБ, линейка устройств в формате M.2 также будет включать SSD на 2 ТБ, ну а накопители на 4 ТБ представлены только в 2,5-дюймовых.

В чем особенность

Сразу стоит отметить, что SSD нового поколения превзошли своего предшественника по количеству памяти. Новая линейка накопителей включает модели объемом 250 ГБ, 500 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ и 4 ТБ.

Для всех накопителей Samsung 860 EVO используется флеш-память Samsung V-NAND с 64-слойной структурой. Раньше SSD этой линейки выпускались с 32-слойными чипами, затем их усовершенствовали до 48-ми и частично до 64-х. В новом же поколении накопителей Samsung полностью перешли на 64-слойную структуру. За счет этого, скорость работы стала еще быстрее.

Еще одно усовершенствование – новый контроллер разработки Samsung. Теперь вместо MGX/MGH используется более производительный 2-ядерный чип MJX, работающий на частотах до 1 ГГц. Контроллер также может использовать накопители общим объемом до 8 ТБ, а еще теперь устройство работает и с системой Linux.

Объем буферной памяти в новом поколении SSD не поменялся и по-прежнему зависит от объема накопителя: для моделей на 250 и 500 ГБ это 512 МБ, 1 ТБ – 1 ГБ, 2 ТБ – 2 ГБ, 4 ТБ – 4 ГБ. Зато поменялся тип этой памяти – на смену LPDDR3 пришли чипы формата LPDDR4, что тоже повлияло на скорость работы новых накопителей.

SSD от Samsung может обеспечить безопасное хранение и рендеринг больших видео формата 4K и 3D-данных. А это точно один из ключевых факторов в наших реалиях, поскольку высококачественные форматы сегодня используются как профессионально в соответствующих сферах, так и на любительском уровне, благодаря многочисленным устройствам уже работающим в таких разрешениях.

Теперь об объемах гарантированной записи: что касается линейки PRO, то в накопителе емкостью 256 ГБ можно совершить перезаписей на 300 ТБ, в SSD на 512 ГБ – 600 ТБ, 1 ТБ – 1200 ТБ, 2 ТБ – 2400 ТБ, 4 ТБ – 4800 ТБ. В накопителе EVO емкостью 250 ГБ можно совершить перезаписей на 150 ТБ, в SSD на 500 ГБ – 300 ТБ, 1 ТБ – 600 ТБ, 2 ТБ – 1200 ТБ, 4 ТБ – 2400 ТБ. Хоть количество и ниже, чем в профессиональной серии, эти показатели все равно рекордно выросли по сравнению с прошлым поколением.

Разница в том, что в моделях PRO используется память MLC, которая может хранить в одной ячейке два бита информации. В EVO, в свою очередь, применяется более медленная память TLC NAND, хранящая в одной ячейке три бита информации.

Для комфортной работы с накопителями Samsung предоставляет специальный софт по управлению и защите – Samsung Magician Software. Программа позволяет обновлять прошивку SSD накопителей, отслеживать в реальном времени техническое состояние накопителей, объем свободного и занятого дискового пространства, осуществлять оптимизацию операционной системы для работы с накопителем, проверять скорость работы SSD и выполнять ряд других функций.

SSD 860 EVO 500 ГБ

Рассмотрим функционал накопителя на примере SSD 860 EVO емкостью 500 ГБ. Накопитель, весом всего в 50 грамм, имеет алюминиевый корпус и выполнен в черном цвете с небольшим серым квадратом на лицевой панели, обозначающим, что это именно серия EVO (PRO обозначаются красным квадратом). SSD продается в компактной упаковке, а в комплекте идет гарантийный талон и инструкция.

На задней панели указан серийный номер и информация о емкости этой модели, а справа – SATA-разъем.

Чтобы оценить все преимущества работы накопителя и комфортно перенести все данные, устанавливаем программу производителя – Samsung Magician, поддерживающую Windows.

С помощью программы можно поверить скорость работы SSD, что мы и сделали. Результаты теста показывают практически такую же производительность, как и заявляет Samsung. Скорость чтения зафиксирована – до 534 МБ/с, скорость записи – до 518 МБ/с, при работе с 4К – скорость запись и чтения составила – до 57374 IOPS и 56400 IOPS.

Также мы измерили производительность SSD в других сервисах для измерения скорости работы накопителей. CrystalDiskMark 6.0.0 показывает скорость работы даже чуть больше заявленных возможностей, а AS SSD Benchmark намерил немного меньше.

На ОС Linux мы сравнили скорость работы SSD EVO 860 (снизу) и другого SSD (вверху) на одном и том же устройстве. Показатели SSD от Samsung ожидаемо оказались выше.

Итог

В целом, можно сделать вывод, что новой линейкой твердотельных SSD Samsung решил сменить на рынке предыдущего лидера среди SATA-накопителей, предшественника новой модели – SSD 850. Скорость работы продуктов нового поколения усовершенствовалась, а количество циклов перезаписи увеличилось вдвое – что не может не свидетельствовать в пользу новинки. Производитель продолжает выпускать SSD двух видов – профессиональные PRO и бюджетные EVO. Чтобы бытовые пользователи могли не переплачивать за ненужные свойства, а те, кто нуждаются в профессиональных функциях – получить все необходимые возможности. Таким образом SSD 860 – это как профессиональное решение для людей, занимающихся программированием, монтажом видео, 3D-графикой и т.д, так и отличное устройство для бытового использования и оптимизации своего ПК.