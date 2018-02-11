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Офигеть, эта штука взлетела: реакция Маска на запуск Falcon Heavy

Комментариев: 5
Илон Маск эмоционально отреагировал на взлет ракеты.
Илон Маск смотрит, как летит Falcon Heavy
Илон Маск смотрит, как летит Falcon Heavy
nationalgeographic.com

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В Сети появилась эмоциональная реакция Илона Маска на запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую разработала компания SpaceX.

Как реагировал Маск на успех своей комнады, показал телеканал National Geographic.

На кадрах видно, как владелец SpaceX с волнением наблюдает за финальным отчетом. Когда ракета поднимается в воздух, он говорит: “Офигеть, эта штука взлетела!“. В оригинале ругательное выражение, которое употребил Маск, - “Holy flying f*ck“.

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Затем Маск вместе с другими сотрудниками выбегает из помещения. Видно, что он искренне радуется, что все прошло так, как задумывалось.

Напомним, ракета запустила в космос автомобиль Tesla. Первое космическое авто в данный момент уверенно движется в направлении Марса, а тем временем американское космическое агентство NASA решило включить автомобиль в каталог астрономических объектов Солнечной системы.

 

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Теги: Илон Маск, ракета, Falcon, США
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Комментариев (5)
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ionium    11.02.2018, 18:03
Оценка:  +1
ionium
А раша в это время запускала свои ракеты с рогатки :-)
гость  (аноним)  11.02.2018, 15:31
Оценка:  +6
гость
так говорят, что и ГРУ получило задание, срочно взять образцы святой воды, которой хеви маска окропляли))
БРОКЕР2018    11.02.2018, 14:57
Оценка:  +7
БРОКЕР2018
а в это времы на улуссии: Россия не смогла запустить ракету из-за неполадок 53 мин назад
Sunbro    11.02.2018, 16:46
Оценка:  -9
Sunbro
А в это время в Украине Южмаш когда то ( не при этой власти) выпускал ракеты.
slocum    11.02.2018, 17:23
Оценка:  +3
slocum
Вообще-то Южмаш возобновил производство как раз при этой власти, и недавно твоя Россия запускала ракету Южмаша.
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