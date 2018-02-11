Офигеть, эта штука взлетела: реакция Маска на запуск Falcon Heavy

Илон Маск эмоционально отреагировал на взлет ракеты.

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В Сети появилась эмоциональная реакция Илона Маска на запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, которую разработала компания SpaceX.

Как реагировал Маск на успех своей комнады, показал телеканал National Geographic.

На кадрах видно, как владелец SpaceX с волнением наблюдает за финальным отчетом. Когда ракета поднимается в воздух, он говорит: “Офигеть, эта штука взлетела!“. В оригинале ругательное выражение, которое употребил Маск, - “Holy flying f*ck“.

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Затем Маск вместе с другими сотрудниками выбегает из помещения. Видно, что он искренне радуется, что все прошло так, как задумывалось.

Напомним, ракета запустила в космос автомобиль Tesla. Первое космическое авто в данный момент уверенно движется в направлении Марса, а тем временем американское космическое агентство NASA решило включить автомобиль в каталог астрономических объектов Солнечной системы.