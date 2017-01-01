В Корее построили самое черное здание в мире

Здание поглощает свет на 99%.

В южнокорейском городе Пхенчхан, где началась зимняя олимпиада, появилось самое черное здание в истории. В прямом смысле этого выражения. Архитектору Асифу Кхану было поручено создать по случаю зимних Олимпийских игр 2018 года новое здание Hyundai Pavilion с параболическими стенами высотой 10 метров и длиной 35 метров и покрыть его одним самым черным из известных веществ Vantablack VBx 2.

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Вещество Vantablack VBx 2, абсорбирующее 99 процентов видимого света, произвела компания NanoSystems. Покрытое веществом сооружение выглядит просто нереально. Что интересно, внутри здание полностью белое, за счет чего создается просто фантастический контраст.

Несмотря на то, что Vantablack действительно впечатляет, строителям пришлось немало повозиться с тем, чтобы нанести его на поверхность здания. Напомним, что само по себе вещество Vantablack состоит из углеродных нанонтрубок. Миллионов углеродных нанотрубок, вертикально расположенных рядом друг с другом. Каждая нанотрубка имеет диаметр около 20 нанометров (что примерно 3500 раз меньше диаметра человеческого волоса) и длину от 14 до 50 микрон (1 микрон = 0,001 миллиметра). Когда свет попадает на нанотрубки, то фотоны оказываются фактически запертыми в их структуре, начинают беспорядочно перемещаться внутри и в конечном итоге исчезают, переходя в тепло.

Hyundai Pavilion

Оригинальный метод покрытия того или иного материала нанотрубками Vantablack подразумевает буквальное «выращивание» их на материале посредством химического парофазного осаждения. В итоге получается вещество, способное поглощать 99,6 процента всего видимого, инфракрасного и ультрафиолетового света.

Компания Surrey NanoSystems смогла разработать распыляемую версию Vantablack, которая способна блокировать только видимый свет, но в котором нанотрубки располагаются случайным образом, а не структурно вертикально, как в оригинальном веществе. Краска VBx 2, в свою очередь, вообще не использует нанотрубки и может использоваться в коммерческих целях, так как ее производство обходится гораздо проще. Готовым продуктом как раз и покрыли Hyundai Pavilion.

При определенных световых условиях кажется, что трехмерность здания исчезает. А встроенные в стены металлические стержни, концы которых выходят наружу, создают эффект звезд, сияющих на фоне полной темноты.

“С расстояния конструкция будет похожа на вид из окна, выходящего в открытый космос. При приближении к ней это ощущение будет расти, а при входе в здание создастся впечатление, будто вас поглотило облако темноты“, — комментирует Кхан.

Hyundai Pavilion

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Но как уже отмечалось выше, интерьер здания полностью противоположен экстерьеру. Внутри все светится ярким светом, а инсталляция в форме каменных ручейков, по которым каждую минуту к центру композиции бегут 25 000 капель воды, представляет собой идеальное место для расслабления, медитации, ну или просто любования такой красотой. Встроенные в инсталляцию тактильные датчики позволяют посетителям с ней взаимодействовать, изменяя ритм движения и столкновения капель между собой. По словам дизайнера, композиция олицетворяет город, видимый из космоса.

Павильон уже открылся для всех желающих его посетить.