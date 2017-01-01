Facebook тестирует новую кнопку

Новая кнопка позволит оценивать комментарии.

Команда социальной сети Facebook начала тестировать на небольшом количестве пользователей в США новую кнопку под названием Downvote (понижение рейтинга) для непонравившихся комментариев.

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Отметим, что пользователи Facebook мечтают о кнопке дизлайка (не нравится) с момента запуска кнопки лайк (нравится). Тем не менее, представители сосцети настаивают на том, что Downvote не является дизлайком, она призвана дать возможность оставить отклик о комментариях на публичных страницах.

Судя по всему, она позволяет понизить рейтинг комментариев. Это первый раз, когда Facebook тестирует что-то настолько близкое по смыслу к давно ожидаемому дизлайку.