Facebook тестирует новую кнопку
Новая кнопка позволит оценивать комментарии.
Команда социальной сети Facebook начала тестировать на небольшом количестве пользователей в США новую кнопку под названием Downvote (понижение рейтинга) для непонравившихся комментариев.
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Отметим, что пользователи Facebook мечтают о кнопке дизлайка (не нравится) с момента запуска кнопки лайк (нравится). Тем не менее, представители сосцети настаивают на том, что Downvote не является дизлайком, она призвана дать возможность оставить отклик о комментариях на публичных страницах.
Судя по всему, она позволяет понизить рейтинг комментариев. Это первый раз, когда Facebook тестирует что-то настолько близкое по смыслу к давно ожидаемому дизлайку.
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