Илон Маск опубликовал последнее фото Стармена
Прощальное фото появилось на странице основателя Tesla в Instagram.
Генеральный директор SpaceX Элон Маск представила последнюю фотографию своего родстера Tesla и манекена Стармена, покидающего орбиту Земли.
Фотография, которую Маск выложил в Instagram, показывает Стармена в родстере с Землей на фоне.
"Последний снимок Стармена в Родстере при его путешествии на орбиту Марса, а затем на астероидный пояс", - написал Маск.
Родстер Маска и манекен находятся на эллиптической орбите вокруг Солнца.
Напомним, запуск Falcon Heavy c грузом в виде личного автомобиля Маска и манекена состоялся 6 февраля.
ТЕХНО bigmir)net проводил онлайн-трансляцию запуска.
Запуск Falcon Heavy
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