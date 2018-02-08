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Илон Маск опубликовал последнее фото Стармена

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Прощальное фото появилось на странице основателя Tesla в Instagram.
Последний снимок Стармена
Последний снимок Стармена

Генеральный директор SpaceX Элон Маск представила последнюю фотографию своего родстера Tesla и манекена Стармена, покидающего орбиту Земли.

Фотография, которую Маск выложил в Instagram, показывает Стармена в родстере с Землей на фоне.

"Последний снимок Стармена в Родстере при его путешествии на орбиту Марса, а затем на астероидный пояс", - написал Маск.

Родстер Маска и манекен находятся на эллиптической орбите вокруг Солнца. 

Напомним, запуск Falcon Heavy c грузом в виде личного автомобиля Маска и манекена состоялся 6 февраля.

ТЕХНО bigmir)net проводил онлайн-трансляцию запуска.

Запуск Falcon Heavy
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Теги: Tesla, SpaceX, Марс, фото
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БМ_ПОМОЙКА  (аноним)  08.02.2018, 18:47
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