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В Сети появились снимки новой Nokia 7 Plus

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Смартфон официально еще не показывали.
Nokia 7 Plus
Nokia 7 Plus

Команда Science & Knowledge изучила последние "утечки" и создала галерею рендеров и видеоролик, посвященные новинке под финским брендом.  

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Напомним, что от Nokia 7 Plus ожидаются: 6-дюймовый экран с разрешением 2160 x 1080 пикселей и соотношением сторон 18:9, процессор Snapdragon 660 от Qualcomm, 4/6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятор 3 450 мАч, быстрая зарядка, основная камера 12 Мп + 13 Мп и селфи-камера 16 Мп от Zeiss, дактилоскоп сзади, порт USB Type-C, классический мини-джек, защита от воды, Android Oreo.

Анонс смартфона HMD Global может произойти на MWC 2018. Ориентировочная стоимость составит $500.

NOKIA 7 PLUS
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Теги: Nokia, Nokia 7 Plus
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