Онлайн-трансляция запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy

Ракета отправит на марсианскую орбиту автомобиль Tesla Roadster.

Онлайн-трансляция запуска Falcon Heavy

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6 февраля должен пройти тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Старт запланирован на промежуток с 20:30 до 23:30 по Киеву, если позволит погода.Синоптики дают 80% на пригодные к запуску условия.

Ракета Falcon Heavy создана американской частной компанией SpaceX, которую возглавляет Илон Маск. Запуск произойдет с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

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Уникальность ракеты в том, что разгонные двигатели должны вернуться на землю. Два боковых ускорителя будут возвращены на мыс Канаверал, а центральный узел - на на плавучую платформу “Of Course I Still Love You“ в Атлантическом океане.

Ранее SpaceX показало анимацию возможного полета ракеты.