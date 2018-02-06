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Онлайн-трансляция запуска тяжелой ракеты Falcon Heavy

Комментариев: 2
Ракета отправит на марсианскую орбиту автомобиль Tesla Roadster.
Falcon Heavy хотят запустить 6 февраля
Falcon Heavy хотят запустить 6 февраля

Онлайн-трансляция запуска Falcon Heavy

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6 февраля должен пройти тестовый запуск сверхтяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. Старт запланирован на промежуток с 20:30 до 23:30 по Киеву, если позволит погода.Синоптики дают 80% на пригодные к запуску условия.

Ракета Falcon Heavy создана американской частной компанией SpaceX, которую возглавляет Илон Маск. Запуск произойдет с космодрома им. Джона Кеннеди на мысе Канаверал в штате Флорида, США.

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Уникальность ракеты в том, что разгонные двигатели должны вернуться на землю. Два боковых ускорителя будут возвращены на мыс Канаверал, а центральный узел - на на плавучую платформу “Of Course I Still Love You“ в Атлантическом океане.

Ранее SpaceX показало анимацию возможного полета ракеты.

Анимация запуска Falcon Heavy
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Теги: Falcon Heavy, SpaceX, видео, онлайн-трансляция
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  06.02.2018, 15:19
Оценка:  -1
гость
мало в ближний космос мусора накидали, так теперь и марсианскую орбиту ...автомобиль Tesla Roadster...
этим хламом загадить решили! (относится ко всем державам, имеющим ресурс для космических программ.)
Peyot    06.02.2018, 16:19
Оценка:  0
Peyot
ну это да, это то что у вас с великой могучей петухов из навоза лепят... вот у вас конечно экология ))))
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