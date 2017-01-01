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Антивирус Windows будет избавляться от чистилок

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Windows Defender предупредит о бесполезных оптимизаторах.
Антивирус будет бороться с чистилками
Антивирус будет бороться с чистилками

В операционной системе Windows антивирус будет бороться с приложениями, которые чистят реестр и оптимизируют работу PC. Такие программы сканируют компьютер пользователей и сообщают об ошибках, которые можно исправить купив полную версию приложения.

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В компании считают, что такие программы только вредят пользователям. Windows Defender будет квалифицировать подобные приложения как "нежелательное программное обеспечение" и удалять. Обновление станет доступно 1 марта. До этого разработчики могут протестировать свои приложения на сайте Windows Defender.

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Теги: Windows, антвирус
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