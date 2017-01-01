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Nokia готовит к выходу новый бюджетный смартфон

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Телефон получил сертификат в США.
Патент на Nokia 1
Патент на Nokia 1

Финская HMD Global готовится выпустить новый бюджетный смартфон, и недавно этот аппарат с индексом TA-1056 получил одобрение американской FCC. 

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Предполагается, что новинка получит коммерческое название Nokia 1. А опубликованные регулятором размеры смартфона говорят о том, что он окажется компактнее Nokia 2 - 133 х 68 мм против 143,5 х 71,3 мм у последнего. При этом существует небольшая вероятность использования в Nokia 1 модного полноэкранного дизайна с дисплеем с соотношением сторон 18:9. 

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Из слухов известно, что в Nokia 1 установлены IPS дисплей с HD разрешением, только 1 Гбайт ОЗУ, процессор Qualcomm или MediaTek и операционная система Android Oreo (Go Edition). Новинка будет анонсирована на февральском MWC 2018 и уже в марте появится в России по цене 5 999 рублей. 

Кроме того, сообщается, что помимо Nokia 1 на MWC 2018 будет показано ещё несколько смартфонов HMD Global, среди которых окажутся новый Nokia 9 и следующее поколение Nokia 8. 

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Теги: Nokia, смартфон
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