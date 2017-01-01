Более 30 смартфонов Meizu получат обновление

Meizu анонсировала стабильную версию фирменной прошивки Flyme 6.

Компания анонсировала прошивку Flyme 6 Spring Edition. Она включает ряд новых функций и будет доступна на устройствах под управлением Android Lollipop, Marshmallow и Nougat. Производитель обещает, что до этой версии будет обновлено в общей сложности 34 смартфона.

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Важно отметить, что набор нововведений Flyme 6 Spring Edition будет зависеть от того, на какой версии Android работает устройство. Например, для Meizu Pro 7 и смартфонов под управлением Nougat заявлено улучшение оптимизации системы и управления питанием, функция «быстрого приложения» и повышение стабильности. Аппараты с Android Marshmallow и Lollipop получат функцию «быстрого приложения», приложение avatar 2.0 и поддержку платёжного сервиса Meizu Pay. Обновление для X и E2 будет включать функцию «быстрого приложения», поддержку Meizu Pay и обновлённый игровой режим Game Mode 2.0.

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Обновление получат следующие аппараты Meizu: MX4, MX4 Pro, MX5, MX6, Pro 5, Pro 6, Pro 6S, Pro 6 Plus, Pro 7, Pro 7 Plus, M1 Note, M2 Note, M3 Note, M5 Note, M2, M3, M3S, M5S, M1 Metal, Meizu X, Meizu E2, Meizu MX, M3 Max, U10 и U20.