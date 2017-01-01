Планшет на Chrome OS засветился в Сети

Утечка произошла на конференции в Великобритании.

Один из посетителей конференции BETT 2018, прошедшей в Лондоне, поделился в Twitter фотографией устройства. Пост вскоре был удален, однако СМИ успели сохранить изображение.

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Напомним, что в данный момент Chrome OS можно обнаружить только в ноутбуках, преимущественно под бредом Chromebook.

По мнению экспертов, планшеты с этой операционной системой будут поддерживать работу стилуса и относиться к бюджетному сегменту.