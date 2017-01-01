В Intel предупредили о проблемах с патчами для процессоров

Заплатки вызывают частые перезагрузки.

Глава группы ЦОД (Data Center Group) компании Intel Навин Шеной в корпоративном блоге сообщил, что специалисты нашли причины, по которым заплатка для защиты от уязвимостей Spectre и Meltdown вызывала частые перезагрузки систем на процессорах поколений Broadwell и Haswell. Новые патчи уже отправлены клиентам Intel на тестирование. По словам главы группы ЦОД, компания попросила клиентов и партнёров отнестись к тестированию как можно тщательнее и провести проверки как можно быстрее. Как только тесты нового патча будут проведены, начнётся его открытое и повсеместное распространение.

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Перечень чувствительных к уязвимостям Spectre и Meltdown процессоров Intel расположен по прежнему адресу на странице Security Center компании. Беглый осмотр не выявил там каких-либо изменений. Глава группы ЦОД принёс извинения за доставленные неудобства и сообщил, что для компании безопасность систем превыше всего, поэтому она не постоит за ценой, лишь бы всё надёжно работало.

Отдельно заметим, что теперь, по-видимому, становится понятной причина ухода из Intel предыдущего руководителя группы Data Center Group. В мае прошлого года об уходе с этого поста внезапно сообщила Диана Браянт, а ведь её по ряду признаков готовили на пост Президента компании, пустующий с 2016 года. Ушла она на работу в компанию Google на должность директора по операциям. Спустя месяц Google передала Intel данные об уязвимостях Spectre и Meltdown. Информация об уязвимости архитектур процессоров Intel наверняка была у Google за много месяцев до этого, так что Диана Браянт вполне могла быть в курсе дел до запуска официального процесса оповещения. Ответственности не любит никто, а отвечать тем более.