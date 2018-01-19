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Россия пустит под нож две крупнейшие атомные подлодки

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Их эксплуатацию посчитали нерентабельной.
Подводные лодки пустят на утиль
Подводные лодки пустят на утиль

Две крупнейшие в мире атомные подводные лодки проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь" выведены из боевого состава ВМФ России и будут утилизированы, передает РИА Новости со ссылкой на источники в судостроительной отрасли. В составе российского ВМФ остается единственная АПЛ проекта 941У «Дмитрий Донской».

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Считается, что дальнейшая эксплуатация подлодок "Архангельск" и "Северсталь" нерентабельна. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", - рассказал источник.

АПЛ проекта 941 - самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысячи тонн, длина - 172 метра, ширина - 23,3 метра. Всего было построено шесть таких АПЛ.

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Теги: подводные лодки, Россия
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  19.01.2018, 12:43
Оценка:  -1
гость
Так это не Украина с безумным приказом продлить срок эксплуатации АЭС без капремонта и замены реакторов! А в России посчитали, что капремонт, а особенно прочного корпуса обойдется дороже новой современной АПЛ. Учитесь хох-ляди!
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