Россия пустит под нож две крупнейшие атомные подлодки

Их эксплуатацию посчитали нерентабельной.

Две крупнейшие в мире атомные подводные лодки проекта 941 (шифр "Акула") "Архангельск" и "Северсталь" выведены из боевого состава ВМФ России и будут утилизированы, передает РИА Новости со ссылкой на источники в судостроительной отрасли. В составе российского ВМФ остается единственная АПЛ проекта 941У «Дмитрий Донской».

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Считается, что дальнейшая эксплуатация подлодок "Архангельск" и "Северсталь" нерентабельна. "Росатом" их утилизирует после 2020 года", - рассказал источник.

АПЛ проекта 941 - самая большая в мире атомная подводная лодка, полное водоизмещение — 49,8 тысячи тонн, длина - 172 метра, ширина - 23,3 метра. Всего было построено шесть таких АПЛ.