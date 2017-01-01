В Сети показали живое фото Xiaomi Mi Max 3

Смартфон будет иметь 7-дюймовый экран.

На днях в сети появилась очередная информация о новом устройстве Xiaomi - планшетофоне Xiaomi Mi Max 3 с 7-дюймовым (или 6,99-дюймовым) дисплеем. Новая утечка подтверждает данные о технических характеристиках аппарата и сопровождается “шпионским“ фото задней панели то ли планшета, то ли смартфона.

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Она походит на Xiaomi Mi Max 2, заметное отличие кроется в размещении двойной фотокамеры. Сканер отпечатков пальцев разместился здесь же. Якобы это связано с необходимостью освободить место для крупного дисплея.

Габариты устройства на фото сложно оценить, но на 7-дюймовое оно походит с трудом. Разве что экран будет вытянут больше, чем обычно.

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Согласно предварительной информации, дисплей Xiaomi Mi Max 3 получит разрешение 1080×2160 пикселей, процессором послужит Qualcomm Snapdragon 635, однако не исключено, что производитель выберет чип Snapdragon 660.

Также накануне появился слух, что Xiaomi привезет на MWC 2018 безрамочный смартфон Mi MIX 2S.