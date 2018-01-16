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Российский процессор Байкал смогут купить все желающие

Комментариев: 4
Процессоры продаются сразу с материнской платой.
Процессор Байкал
Процессор Байкал

Компания "Байкал электроникс" начнет продавать российские процессоры "Байкал" всем желающим уже в первом квартале 2018-го. Об этом сообщило издание CNews.

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Чипы продаются уже смонтированными на плату. На ней нет отдельного графического ускорителя - функцию вывода графики на экран может выполнять сам процессор, достаточно подключить монитор.

В "Байкал электроникс" изданию рассказали, что ранее платы БФК 3.1 (БФК расшифровывается как блок функционального контроля) продавались лишь юридическим лицам и по цене 200 000 рублей (100 тыс грн) за штуку. Цена для физических лиц будет в разы меньше — порядка 50 тысяч рублей (25 тыс грн). Такое удешевление представитель "Байкал электроникс" Андрей Малафеев объяснил тем, что в цену для юрлиц включалась стоимость обязательной технической поддержки. Кроме того, производитель разработанных в России чипов, тайваньская TSMC, оптимизировала процесс и увеличила тиражи "Байкала".

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Baikal-T1 — это RISC-процессор с архитектурой MIPS, разработка которого завершилась в конце 2014-го, а первые инженерные образцы появились в мае 2015-го. Сфера применения чипа - телекоммуникационное оборудование и встраиваемые системы, а также промышленная автоматика.

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Теги: процессор, Россия
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Комментариев (4)
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Woodbrother    16.01.2018, 12:27
Оценка:  0
Woodbrother
Байкал - это отстой 20 летней давности по сумасшедшей и не реальной цене.
ФайныйДрузяка    16.01.2018, 12:30
Оценка:  -2
ФайныйДрузяка
Поверь,в нём потенциала ровно в 100500 раз больше чем в твоих куриных мозгах.
Woodbrother    16.01.2018, 13:07
Оценка:  0
Woodbrother
ФайныйДрузяка - процессор Байкал - это ерундовая копия АМИ Бартон образца 1996 года. Просто АМД продала на россию такую б/у технику. В АМД на этой лини штамповали сотни тысяч процессорных ядер в день. На россии смогли выпустить около тысячи за пятнадцать лет. Качество изделий страшное .
dvs1977    16.01.2018, 12:47
Оценка:  +1
dvs1977
ага.техническая поддержка выпивает боярышника 50000
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