Российский процессор Байкал смогут купить все желающие

Процессоры продаются сразу с материнской платой.

Компания "Байкал электроникс" начнет продавать российские процессоры "Байкал" всем желающим уже в первом квартале 2018-го. Об этом сообщило издание CNews.

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Чипы продаются уже смонтированными на плату. На ней нет отдельного графического ускорителя - функцию вывода графики на экран может выполнять сам процессор, достаточно подключить монитор.

В "Байкал электроникс" изданию рассказали, что ранее платы БФК 3.1 (БФК расшифровывается как блок функционального контроля) продавались лишь юридическим лицам и по цене 200 000 рублей (100 тыс грн) за штуку. Цена для физических лиц будет в разы меньше — порядка 50 тысяч рублей (25 тыс грн). Такое удешевление представитель "Байкал электроникс" Андрей Малафеев объяснил тем, что в цену для юрлиц включалась стоимость обязательной технической поддержки. Кроме того, производитель разработанных в России чипов, тайваньская TSMC, оптимизировала процесс и увеличила тиражи "Байкала".

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Baikal-T1 — это RISC-процессор с архитектурой MIPS, разработка которого завершилась в конце 2014-го, а первые инженерные образцы появились в мае 2015-го. Сфера применения чипа - телекоммуникационное оборудование и встраиваемые системы, а также промышленная автоматика.