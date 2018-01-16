Microsoft закрыла программу бесплатного обновления до Windows 10

Теперь за переход на последнюю версию операционки придется платить.

Не так давно, 9 января 2018 года, компания Microsoft официально признала операционную систему Windows 8.1 устаревшей, то есть теперь для нее будут выпускаться только патчи безопасности, тогда как никаких новых функций или возможностей она уже не получит. На фоне этого американская корпорация дала всем пользователям последнюю возможность бесплатно обновиться до Windows 10, которой могли воспользоваться все желающие.

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А 16 января 2018 года компания Microsoft сделала так, что теперь за Windows 10 всем придется платить деньги, поскольку возможности бесплатно установить ее больше нет. Ранее это могли сделать владельцы компьютеров, работающих на Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, причем вся процедура была бесплатной и абсолютно официальной. Единственное условие в том, что требовалась именно лицензионная версия старой Windows, а не пиратская сборка.

Теперь установить Windows 10, если говорить о лицензионном способе установки, можно только за деньги. Базовая версия с приставкой Home обойдется более чем в 3 тыс грн, тогда как модель Pro продают почти в два раза дороже – приблизительно за 5 тыс. Все те владельцы лицензионных Windows 7, 8 и 8.1, которые не успели установить новую ОС с помощью специальной утилиты с сайта Microsoft, в скором будущем будут вынуждены покупать "десятку" за деньги.

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Изначально возможность, позволяющая бесплатно установить Windows 10, действовала до 31 декабря 2017 года включительно, однако затем Microsoft решила сделать жест доброй воли, продлив ее действие до 16 января 2018 года, то есть чуть более чем на две недели. В течение этого периода времени жители всей стран мира могли получить новейшую ОС совершенно бесплатно, однако теперь такой возможности нет.