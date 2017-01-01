В Беларуси от взрыва аккумулятора смартфона пострадал ребенок

Мальчик получил ожоги ноги.

В Минске (Беларусь) 12 января произошло разрушение аккумулятора смартфона Samsung J7 2015 года выпуска. Об этом сообщается на сайте МЧС Республики Беларусь. В результате инцидента пострадал мальчик 2014 года рождения, который с ожогом ноги был госпитализирован.

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В настоящее время устанавливается причина произошедшего. Нередко подобные ситуации случаются при использовании не фирменных зарядных устройств и после замены аккумулятора на несертифицированные батареи. Также речь может идти об условиях эксплуатации смартфона.

На прошлой неделе в сети появилась информация о проблеме, с которой столкнулись владельцы iPhone. Также сообщалось о самопроизвольном возгорании аккумуляторов, за сутки зафиксировали два случая. Впрочем, произошло это далеко от Беларуси - в Цюрихе и Валенсии.