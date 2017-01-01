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В Windows 10 появится белый список

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Новая сборка Windows готовит ряд новшеств.
Windows 10 получит ряд новых функций
Windows 10 получит ряд новых функций

Участники программы тестирования Windows Insiders получили в своё распоряжение новую сборку операционной системы Windows 10 Insider Preview Build 17074. И в этой сборке появилось несколько новых интересных функций.

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Одним из таких нововведений является функция Quiet Hours, которая работает аналогично функции Do Not Disturb в компьютерах Mac. Пользователь может установить своё собственное расписание и указать промежуток времени, во время которого он будет получать уведомления только от людей и приложений из доверенного белого списка. Также эта функция автоматически активируется когда пользователь запускает полноэкранные игры на базе DirectX и при дублировании дисплея.

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В сборке Windows 10 Insider Preview Build 17074 есть и немало других улучшений и нововведений. Среди них упоминаются улучшенные возможности для чтения в операционной системе, новые инструменты грамматики при чтении книг EPUB и на сайтах в режиме Reading View, а в браузере Microsoft Edge реализован новый внешний вид интерфейса при чтении EPUB, PDF и других документов. При этом добавлена функция синхронизации прогресса чтения и заметок между различными устройствами пользователя. Кроме того, внедрена поддержка пользовательского звука в EPUB.

Вместе с тем, в новой сборке добавлена возможность никогда не сохранять пароли для домена. Также внедрены автозаполнение паролей и возможность использования расширений при работе в режиме InPrivate. Дополнительно внесены исправления для более надёжной работы Near Share.

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Теги: Windows 10, обновление
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