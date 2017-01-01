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В Skype появились секретные чаты

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Также введено дополнительное шифрование сообщений.
В Скайпе появились секретные чаты
В Скайпе появились секретные чаты

Компания Microsoft запустила в Skype новую возможность - так называемые "частные беседы" (Private Conversations) со сквозным шифрованием.

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Функция реализована в сотрудничестве с Open Whisper Systems, создателем программного решения для шифрования Signal. Протокол Signal уже используется в WhatsApp, Facebook Messenger и Google Allo.

На данный момент «частные беседы» доступны в тестовых версиях Skype для участников сообщества бета-тестеров Skype Insiders.

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Приватным можно сделать только новый чат, начать шифровать уже существующий чат не получится. Такие чаты не переносятся между устройствами, то есть, если пользователь отложил смартфон и включил ПК, ему придется создавать новый приватный чат, чтобы продолжить беседу. Для создания такого чата, надо отправить собеседнику приглашение. Приглашение действительно в течение семи дней.

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