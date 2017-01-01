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Tesla начала установку вечных солнечных батарей на крыши домов

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Компания удивила экспертов количеством заказов.
Солнечные батареи на крыше
Солнечные батареи на крыше

Tesla перенесла производство солнечных батарей из Фримонта (США) на более крупную фабрику в Буффало. Количество предзаказов не раскрывается, но, по сведениям экспертов, уже покрыты более тысячи крыш. 

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Солнечные панели Tesla в виде обычной черепицы сделаны из текстурированного стекла. Однако они умеют пропускать через себя солнечный свет, перенаправляя его в накопительную батарею Powerwall. Каждая панель сделана из закаленного стекла, которое по прочности соизмеримо со сталью. Так же ее можно оснастить нагревательными элементами, которые зимой смогут растапливать снег на крыше. И у нее практически вечный срок жизни. По крайней мере, так утверждает Илон Маск.

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Теги: Tesla, солнечные батареи
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